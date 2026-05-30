Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών άνοιξε σήμερα η «αυλαία» των Πανελληνίων 2026 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑΛ της χώρας που διαγωνίζονται με τελικό στόχο την εξασφάλιση μιας θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας, τα θέματα στο μάθημα δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, όταν είχε ήδη ξεκινήσει η εξεταστική διαδικασία στα εξεταστικά κέντρα της χώρας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ κλήθηκαν να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί. Η εξέταση ξεκίνησε στις 08:30 π.μ., ενώ η διάρκειά της ορίζεται στις τρεις ώρες για όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», στο οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται για τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη, όπως και τα θέματα των εξετάσεων, είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Επόμενο εξεταζόμενο μάθημα, τα μαθηματικά, την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου.

Τι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στυλό ανεξίτηλης μελάνης σε μπλε ή μαύρο χρώμα, μολύβι, γόμα, γεωμετρικά όργανα, καθώς και ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση του μολυβιού, καθώς αυτό δεν επιτρέπεται γενικά στις απαντήσεις των θεμάτων, εκτός εάν υπάρχει σχετική οδηγία στην εκφώνηση. Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται οι υποψήφιοι να διαθέτουν δύο ή τρία στυλό του ίδιου χρώματος.