Τραυματισμός 13χρονης σημειώθηκε στο Πικέρμι αργά το βράδυ της Παρασκευής 29/05, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 μ.μ. στη λεωφόρο Μαραθώνος, συγκεκριμένα στη στροφή προς τη Διώνη, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε την ανήλικη κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το άτυχο κορίτσι και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.