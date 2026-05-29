Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», όπου μίλησε για τη σχέση της με τον Χάρη Παπατζανή.

«Έχουμε τις διαφωνίες μας εννοείται, αλλά είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπορεί να τσακωνόμαστε μία ολόκληρη ημέρα για ποιο τραγούδι είναι σωστό για να βγει, αν η σκηνοθεσία είναι ωραία και αν τα φώτα είναι σωστα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Λιόλιου αποκάλυψε: «Ο σύντροφος μου δεν με ζηλεύει καθόλου, με θαυμάζει πολύ. Είναι στον χαρακτήρα του. Είναι cool. Εγώ λίγο περισσότερο τον διεκδικώ. Δεν έχω ψάξει ποτέ το κινητό του, σέβομαι τα προσωπικά δεδομένα».