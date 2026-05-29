Νέα σημαντική δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις συνιστά η απόρριψη, σε δεύτερο βαθμό, της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος «Turkaegean».

Το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς και επικύρωσε τη διαγραφή και ακύρωση του «Turkaegean» ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος.

Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται από την Αθήνα ως δικαίωση των εθνικών θέσεων, καθώς η Ελλάδα είχε κινηθεί θεσμικά και νομικά για την ακύρωση του σήματος, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και να εργαλειοποιήσει εμπορικά και γεωπολιτικά την έννοια του Αιγαίου.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση του «Turkaegean»

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου 2021, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας, γνωστός ως TGA, κατέθεσε αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τον Μάιο του 2022, όταν ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του υπουργείου Ανάπτυξης κατέστη αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα εμπορικά σήματα, ανέλαβε τον συντονισμό και την υποστήριξη των ενεργειών για την προσβολή του σήματος.

Η ελληνική πλευρά άσκησε αίτηση ακύρωσης τον Φεβρουάριο του 2023 ενώπιον του αρμόδιου ευρωπαϊκού γραφείου.

Τον Ιανουάριο του 2025, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας εξέδωσε απόφαση με την οποία ακύρωσε και διέγραψε το ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα «Turkaegean». Η τουρκική πλευρά δεν αποδέχθηκε την απόφαση και προσέφυγε στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του EUIPO.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή της Τουρκίας, επικυρώνοντας την ακύρωση και διαγραφή του σήματος.

Θεοδωρικάκος: «Δικαίωση των εθνικών μας θέσεων»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση για την Ελλάδα.

«Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του EUIPO, αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων», δήλωσε. Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό ότι ο όρος «Turkaegean» στερείται νομικής και εμπορικής βάσης.

«Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο: ο όρος «Turkaegean» στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται στο περιθώριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας του υπουργείου Ανάπτυξης και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Όπως είπε, η Ελλάδα αντέκρουσε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων.

«Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς, συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», τόνισε.

Η ελληνική επιχειρηματολογία

Η ελληνική πλευρά είχε από την αρχή αντιμετωπίσει την υπόθεση ως ζήτημα που δεν περιορίζεται στο στενό πεδίο της εμπορικής κατοχύρωσης.

Το «Turkaegean» θεωρήθηκε όρος που μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς επιχειρούσε να συνδέσει τουριστικά και εμπορικά την Τουρκία με το Αιγαίο, σε μια περίοδο που η Άγκυρα επιδιώκει συστηματικά να προβάλλει αφηγήματα και διεκδικήσεις σε βάρος ελληνικών θέσεων.

Η Αθήνα υποστήριξε ότι η χρήση του όρου δεν είχε επαρκή νομική και εμπορική βάση και ότι μπορούσε να λειτουργήσει παραπλανητικά για το ευρωπαϊκό καταναλωτικό κοινό.

Μήνυμα και προς την Άγκυρα

Η απόφαση του EUIPO αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία εντείνει τη ρητορική της για το Αιγαίο και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η ακύρωση του «Turkaegean» σε δεύτερο βαθμό θεωρείται από την Αθήνα ως ένα ακόμη θεσμικό ανάχωμα απέναντι σε προσπάθειες που επιχειρούν να περάσουν πολιτικά μηνύματα μέσα από εμπορικά ή επικοινωνιακά εργαλεία.

«Υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα»

Στη δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά της συμφέροντα, την πολιτιστική και γεωγραφική της ταυτότητα, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών της.

«Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και προσηλωμένη στη διεθνή νομιμότητα. Που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα, την πολιτιστική και γεωγραφική μας ταυτότητα, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και χρήση κάθε έννομου μέσου σε όλα τα διεθνή fora», ανέφερε.