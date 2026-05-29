Τα καλά του φόρεσε το ΣΕΦ το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) και υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν την παρακάμερα του αγώνα με την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι μέχρι τις ξεχωριστές στιγμές με τους παίκτες και το τρόπαιο.

Από τα πλάνα ξεχώρισε η αποθέωση του Άλεκ Πίτερς από τον κόσμο, όπως και οι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα, με την παρουσία των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, που φωτογραφήθηκαν με φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Δείτε το βίντεο: