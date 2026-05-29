Τι παίζει με Χεζόνια

Ο Ολυμπιακός είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ λόγω κούπας, Μοντέρο και… Χεζόνια. Το όνομα του Κροάτη παίζει για τους ερυθρόλευκους τις τελευταίες μέρες, για να υπάρξουν όμως εξελίξεις θα πρέπει να το πάρει πάνω του. Τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης δεν είναι απλά, το συμβόλαιό του δεν λήγει σε έναν χρόνο αλλά το 2029 και στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν προεδρικές εκλογές. Στον Πειραιά δεν λένε φυσικά «όχι», είναι παικταράς άλλωστε, αλλά για να υπάρξουν εξελίξεις, για να προχωρήσει το θέμα θα πρέπει να το απαιτήσει ο ίδιος. Αν όχι, στον Ολυμπιακό δεν θα τα βάψουν και μαύρα.

Ο Πιρόλα και η Κόμο που καίγεται για Ιταλούς

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό τα μεταγραφικά έχουν έρθει σε πρώτο πλάνο και σύντομα θα έρθουν και προτάσεις για παίκτες του. Τα ιταλικά δημοσιεύματα για την Κόμο και τον Πιρόλα έχουν βάση, καθώς η ομάδα του Φάμπρεγας θα παίξει στο Champions League τη νέα σεζόν και θέλει να ενισχυθεί. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, θέλει να ενισχυθεί με Ιταλούς παίκτες γιατί έχει μόνο δύο αυτή τη στιγμή στο ρόστερ και θα υπάρξει θέμα με τις λίστες της UEFA. Και με δεδομένο ότι πρόκειται για ομάδα που έχει λεφτά, το θέμα του Πιρόλα θα μας απασχολήσει σύντομα. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της Κόμο.

Ενδιαφέρον για τρεις παίκτες της ΑΕΚ

Ο Μουκουντί δεν είναι ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ για τον οποίο μπορεί να έρθει πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό. Υπάρχουν ακόμη δύο σύμφωνα με τις πληροφορίες των ανθρώπων της Ένωσης και πρόκειται για τους Ρέλβας και Κοϊτά. Θα πουλήσουν κάποιον εξ αυτών οι κιτρινόμαυροι; Εξαρτάται, είναι η απάντηση. Από τι εξαρτάται; Από το ύψος των προτάσεων που θα γίνουν. Αν δηλαδή μιλάμε για διψήφιο αριθμό εκατ. ευρώ, τότε θα είναι πιθανή η πώληση κάποιου παίκτη, αν φυσικά το ζητήσει και ο ίδιος. Προς το παρόν πάντως στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν προβληματίζονται γιατί δεν έχουν έρθει επίσημες προτάσεις. Και αν έρθουν και πωληθεί κάποιος, υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ριμπάλτα σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση.

Ποια Μπεσίκτας;

Σε ό,τι αφορά τον Νίκολιτς πάντως στην ΑΕΚ δεν ανησυχούν για τα τουρκικά δημοσιεύματα για τη Μπεσίκτας. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι ενδιαφέρον, στην Ένωση δεν ασχολούνται καθόλου με όσα λένε οι Τούρκοι και ξέρουν 1000% ότι θα μπουν στη νέα σεζόν με τον Σέρβο προπονητή κανονικά στον πάγκο του. Και πιθανότατα και με νέο συμβόλαιο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει κανείς τι ποσοστό αποδοχής έχει στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το αντιλαμβάνονται όλοι. Και από τη στιγμή που είναι ευτυχισμένος στην Ελλάδα και έχει άριστη συνεργασία με όλους στην ομάδα και τη διοίκηση, η επέκταση του συμβολαίου του είναι και το πιο πιθανό σενάριο.

Μέρες αλλαγών

Ενδιαφέρον θα έχουν οι επόμενες μέρες στον ΠΑΟΚ καθώς ο Σαββίδης θα προχωρήσει σε αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος δεν θα είναι η μόνη προσθήκη στην ΠΑΕ καθώς ο Ιβάν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα ενώ αναμένεται να προσληφθεί και τεχνικός διευθυντής. Στόχος του Σαββίδη είναι να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι αλλαγές που έχει αποφασίσει να κάνει και το πρώτο 15νθημερο του Ιουνίου θα έχει αρκετό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ καθώς θα έχουμε προσθαφαιρέσεις στο δυναμικό της ΠΑΕ.