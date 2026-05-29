Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά την συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην οροφή μια πολυκατοικίας όπου εξερράγη.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στην χώρα.

Η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

🇷🇴 "The entire responsibility for this incident lies with Russia — a country that has been waging a war of aggression against Ukraine for more than four years," Romanian President Nicușor Dan said after a Russian drone struck a residential building in Galați.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ρουμανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα την Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας» , μετά την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη.

Λίγο νωρίτερα θέση στο πολύ σοβαρό θέμα πήρε και η Κομισιόν,μ,ε τοπν εκπρόσωπο Τύπου, Όλαφ Γκιλ να επισημαίνει πως «θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία».

🇷🇴 NATO convenes an emergency meeting after Russian drone strikes a residential building in Romania. Two people were injured.



NATO Secretary General Mark Rutte strongly condemned the attack, stating:



"Russia's reckless behavior poses a danger to all of us."



Παράλληλα, τόνισε ότι «η ΕΕ στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ρουμανίας και των πολιτών της και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, κυρίως στα ανατολικά μας σύνορα». Όπως επισήμανε, η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, «προκειμένου να εντείνει την πίεση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα».

Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους του, όπως δήλωσε μέσω του Χ ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, έπειτα από το πλήγμα πολυκατοικίας στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας από ρωσικό drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα.

«Η ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μαρκ Ρούτε. «Η χθεσινή νύχτα έδειξε και πάλι ότι οι επιπλοκές του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα», συμπλήρωσε.

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας στο έδαφός μας και να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, καθώς αμύνεται κατά της ρωσικής επίθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και λίγο αργότερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Χ: «Μόλις συνομίλησα με τον Ρουμάνο πρόεδρο, Νικούσορ Νταν. Τον διαβεβαίωσα για την απόλυτη αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ προς τη Ρουμανία και εξέφρασα τη συμπάθειά μου για τους τραυματίες αυτού του περιστατικού. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε cm2 του εδάφους των συμμάχων».