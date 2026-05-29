Πληροφορίες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ρώσικο drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Γκαλάτι της Ρουμανίας, στην περιοχή Stirex, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκαλάτι, πόλη στις όχθες του Δούναβη κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και υπηρεσίες ασφαλείας μετά την πρόσκρουση.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα συναγερμού, ενώ στο περιστατικό φέρεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο θύματα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματίας.

Το τοπικό μέσο Viața liberă μετέδωσε ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων της κομητείας SAJ Galați επιβεβαίωσε πως δύο άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει ζημιές στο ανώτερο τμήμα της πολυκατοικίας, με συντρίμμια να είναι ορατά γύρω από το σημείο της πρόσκρουσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές για τα στοιχεία που μεταδίδονται online.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την προέλευση του drone. Το Γκαλάτι βρίσκεται κοντά στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπου ρωσικά drones έχουν επανειλημμένα στοχεύσει λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές κατά μήκος του Δούναβη στη διάρκεια του πολέμου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ρωσικό drone, θα αποτελούσε το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους με τραυματισμούς σε έδαφος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.