Πληροφορίες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ρώσικο drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Γκαλάτι της Ρουμανίας, στην περιοχή Stirex, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά στο σημείο.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd — OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκαλάτι, πόλη στις όχθες του Δούναβη κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και υπηρεσίες ασφαλείας μετά την πρόσκρουση.

Fire and rescue services rush to the site of a Russian drone attack on a residential building in Galați, Romania. pic.twitter.com/jaQUag4Syq — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα συναγερμού, ενώ στο περιστατικό φέρεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο θύματα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματίας.

Το τοπικό μέσο Viața liberă μετέδωσε ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων της κομητείας SAJ Galați επιβεβαίωσε πως δύο άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει ζημιές στο ανώτερο τμήμα της πολυκατοικίας, με συντρίμμια να είναι ορατά γύρω από το σημείο της πρόσκρουσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές για τα στοιχεία που μεταδίδονται online.

Romania, a member of NATO, has been attacked by Russia. pic.twitter.com/KAv4nDaBBR — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Galați 🇷🇴 moments ago after drone crash… pic.twitter.com/sN9qDwBwQH — Marius🇷🇴🇺🇦🏴‍☠️🇲🇩🇪🇺 (@Pogoloides) May 28, 2026

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την προέλευση του drone. Το Γκαλάτι βρίσκεται κοντά στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπου ρωσικά drones έχουν επανειλημμένα στοχεύσει λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές κατά μήκος του Δούναβη στη διάρκεια του πολέμου.

Video footage shows the moment that a Russian one-way attack drone struck an apartment building tonight in the Romania city of Galați. pic.twitter.com/Fy5qiuE7ab — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ρωσικό drone, θα αποτελούσε το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους με τραυματισμούς σε έδαφος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.