Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, που είχε προσαρτηθεί στη Ρωσία το 2014, κατέρριψαν πάνω από 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εκτοξεύτηκαν επίσης πύραυλοι Storm Shadow εναντίον της πόλης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της μέσω Telegram, επικαλούμενος ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανέφερε ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ωστόσο υπέστησαν ζημιές κάποια κτίρια.

Παράλληλα ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ, ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι καταρρίφθηκε ουκρανικός πύραυλος κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ταγκανρόγκ.

Οι πληροφορίες για το εάν και πόσα θύματα υπήρξαν τελούν υπό διευκρίνιση, πρόσθεσε.

Στην Ταγκανρόγκ, στο ανατολικό άκρο της Αζοφικής Θάλασσας, βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, ενώ αεροδρόμια της πόλης αποτελούσαν ως πρότινος βάση αεροσκαφών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.