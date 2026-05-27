Με «όπλα» την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, τα tablets και τις online διασταυρώσεις, η ΑΑΔΕ εξαπολύει από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος εκτεταμένη επιχείρηση φορολογικών ελέγχων σε τουριστικές περιοχές της χώρας, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, με βασικό στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων που αποκρύπτουν τζίρο, δεν εκδίδουν αποδείξεις ή παραβιάζουν τους κανόνες διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ.

Στη λίστα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, εστιατόρια, καφέ, μπαρ και κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης αλλά και τουριστικά καταλύματα κάθε μορφής. Οι επιχειρήσεις επιλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιεί η φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές θα βρίσκονται σε διαρκή online σύνδεση με το κέντρο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, αποστέλλοντας σε πραγματικό χρόνο στοιχεία, εικόνες και βίντεο από τα σημεία ελέγχου. Στην επιχείρηση θα συμμετέχουν ακόμη και drones, τα οποία θα καταγράφουν εικόνα από τις υπό παρακολούθηση επιχειρήσεις πριν από την έφοδο των συνεργείων.

Παράλληλα, ειδικές ομάδες εφοριακών θα πραγματοποιούν ελέγχους ως «μυστικοί πελάτες», παρακολουθώντας αν εκδίδονται αποδείξεις και αν οι συναλλαγές περνούν κανονικά μέσω διασυνδεδεμένων POS και ταμειακών μηχανών.

Οι ελεγκτές θα είναι εξοπλισμένοι με tablets, μέσω των οποίων θα αποκτούν άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό προφίλ των επιχειρήσεων, ενώ με την εφαρμογή ΕΛΕΓΧΟΣlive θα πραγματοποιούνται επιτόπιες διασταυρώσεις με δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος, έλεγχος του φορολογικού ιστορικού και άμεση κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στους υπόχρεους.

Ποιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με «λουκέτα»

Βαριές θα είναι οι κυρώσεις για όσους εντοπίζονται να παρανομούν. Εκτός από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, προβλέπεται και αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται λουκέτο 48 ωρών όταν διαπιστώνεται μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, το λουκέτο επεκτείνεται στις 96 ώρες, ενώ σε επαναλαμβανόμενες παραβάσεις εντός διετίας η αναστολή λειτουργίας μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 10 ημέρες. Επιπλέον δεκαήμερο κλείσιμο προβλέπεται και στις περιπτώσεις παραβίασης της σφράγισης της επαγγελματικής εγκατάστασης.