Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co. στην πόλη Λόνγκβιου της πολιτείας Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να υποστούν εγκαύματα.
Το ιατρικό κέντρο PeaceHealth St. John στο Λόνγκβιου ανέφερε στο ABC πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν εκεί, εκ των οποίων ένας κατέληξε. Έξι νοσηλεύονται και δύο διακομίστηκαν σε άλλο νοσοκομείο, διευκρίνισε.
Several people were hurt in a chemical explosion at the Nippon Dynawave packaging facility in Longview around 7:15 this morning.
Emergency crews and hazmat teams are on scene investigating what caused the explosion.
Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
