Ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός, ο Ολυμπιακός όμως ήταν για 61η συνεχόμενη φορά ο νικητής με το 15-12, κάνοντας το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League.

Οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με γκολ των Παπανικολάου και Γκιουβέτση έκαναν το 0-2, οι «ερυθρόλευκοι» όμως απάντησαν με τους Γκίλλα και Παπαναστασίου, κλείνοντας με προβάδισμα (3-2) το πρώτο οκτάλεπτο.

Ο Νικολαΐδης έκανε το 4-2 για τους γηπεδούχους, οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν και με γκολ των Κουρούβανη και Κοπελιάδη ισοφάρισαν σε 4-4, πριν πάρουν ξανά το προβάδισμα (6-5 στο τέλος του δεύτερου οκτάλεπτου) οι Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεφύγει με 9-6 στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 9-8 και κατάφερνε να παραμένει πάντα κοντά στο σκορ, όπως δείχνει και το 12-11 με 3 λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» όμως ήταν πιο ψύχραιμοι και με γκολ του Άνγκιαλ κατάφερε να ξεφύγει με 14-11 και να πάρει τελικά τη νίκη με 15-12, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-4

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Δ. Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.