Νέος συναγερμός σήμανε την Τρίτη στον Όλυμπο, όταν μία 67χρονη Γαλλίδα ορειβάτισσα τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ βρισκόταν σε δύσβατο σημείο του βουνού, στο μονοπάτι Ε4.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από τις δυνάμεις διάσωσης και μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια», όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρηση διάσωσης για τη 67χρονη στο μονοπάτι Ε4

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η 67χρονη βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο όταν τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε η κινητοποίηση των αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προσέγγισαν την ορειβάτισσα και τη μετέφεραν με ασφάλεια μέχρι τη θέση Πριόνια.

Από εκεί, η τραυματισμένη γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Τραυματισμένη αλλοδαπή εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο, στο μονοπάτι Ε4, στο όρος Όλυμπος και μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια», όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη

Την ίδια ημέρα ολοκληρώθηκε και η πολυήμερη επιχείρηση έρευνας και μεταφοράς της σορού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου αναζητούνταν από τις 20 Μαΐου.

Η σορός του νεαρού άνδρα εντοπίστηκε στις 25 Μαΐου σε δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή, κοντά στη θέση «Λούκι», ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία του Ολύμπου.

Πολυήμερες έρευνες με πυροσβέστες, drones και ελικόπτερα

Η κινητοποίηση για τον εντοπισμό του Ισπανού ορειβάτη ξεκίνησε το απόγευμα της 20ής Μαΐου, όταν ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, η ομάδα drones της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερα του ΕΚΣΕΔ.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δύσκολες επιχειρήσεις σε απαιτητικό ορεινό πεδίο

Οι δύο επιχειρήσεις υπενθυμίζουν τις δυσκολίες που κρύβει ο Όλυμπος, ακόμη και για έμπειρους επισκέπτες και ορειβάτες.

Τα δύσβατα μονοπάτια, οι χιονοσκεπείς περιοχές και οι απότομες αλλαγές στις συνθήκες του βουνού απαιτούν μεγάλη προσοχή, σωστό εξοπλισμό και έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση κινδύνου.

Η επιχείρηση για τον 25χρονο Ισπανό ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ενώ η 67χρονη Γαλλίδα παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ μετά τον τραυματισμό της στο μονοπάτι Ε4.