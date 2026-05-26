Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα του παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαλύπτοντας παράλληλα το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος μπροστά σε πολίτες, συνεργάτες και στελέχη που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση.

Το νέο κόμμα θα φέρει την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με τον πρώην πρωθυπουργό να παρουσιάζει για πρώτη φορά δημόσια και το επίσημο έμβλημα της παράταξης.

Κατά την παρουσίαση, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε τον συμβολισμό των χρωμάτων που επιλέχθηκαν για το λογότυπο του νέου κόμματος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για «το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας».

Στο νέο έμβλημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τρία από τα τέσσερα γράμματα εμφανίζονται σε μπλε χρώμα, ενώ το γράμμα «Α», που παραπέμπει στην «Αριστερά», αποτυπώνεται με κόκκινο.