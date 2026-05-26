Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, σημειώθηκε στην Κέρκυρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αναστάτωση. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Νησάκι, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο γεμάτο με ξένους επισκέπτες, οι οποίοι απολάμβαναν την κρουαζιέρα τους στο νησί, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με μια διερχόμενη μπετονιέρα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, κυρίως στην αριστερή πλευρά του τουριστικού οχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβατών ή των οδηγών.



Οι τουρίστες παρέμειναν σοκαρισμένοι στο σημείο για αρκετή ώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τις αρχές.



Λόγω του ατυχήματος και του μεγέθους των δύο βαρέων οχημάτων, η κυκλοφορία στον οδικό άξονα διακόπηκε προσωρινά, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.