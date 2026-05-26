Έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον κόσμο ήδη να συγκεντρώνεται στην πλατεία του Θησείου, όπου θα γίνει γνωστό, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, το σήμα, αλλά και τα πρώτα στελέχη που θα συνοδεύουν τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του εγχείρημα.

Παρότι οι περισσότεροι συμβολισμοί και οι λεπτομέρειες της βραδιάς παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο κόμμα θα κινηθεί αισθητικά γύρω από δύο βασικά χρώματα: το κόκκινο και το μπλε.

Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς αρκετοί τη συνδέουν με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο στα social media όπου κρατούσε την μπάλα της Μπαρτσελόνα.

Το σύνθημα του νέου κόμματος

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο βασικός συνθηματικός άξονας της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας θα είναι η φράση «από την κοινωνία για την κοινωνία».

Με το συγκεκριμένο μήνυμα, το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού επιχειρεί να δώσει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και στη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού πολιτικού χώρου.

Μυστήριο γύρω από τον παρουσιαστή της εκδήλωσης

Ένα από τα στοιχεία που παραμένουν άγνωστα μέχρι και λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον συντονισμό της εκδήλωσης στο Θησείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επιλογή-έκπληξη, την οποία το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα κρατά μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή. Την ίδια ώρα, θεωρείται δεδομένο πως στην εκδήλωση θα δώσουν το «παρών» πολιτικά στελέχη, πρόσωπα της Κεντροαριστεράς αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι στηρίζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Οι πρώτες δηλώσεις από επώνυμα στελέχη

Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητικότητα και διάχυτη αισιοδοξία για το νέο ξεκίνημα της προοδευτικής παράταξης. Μιλώντας στο Orange Press Agency, επώνυμα στελέχη που στηρίζουν το εγχείρημα έδωσαν το πολιτικό στίγμα της αποψινής βραδιάς.

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, εξέφρασε την προσδοκία του για μια συνολική πολιτική αλλαγή, τονίζοντας τον ελπιδοφόρο χαρακτήρα της σημερινής ημέρας.

«Σήμερα ξεκινάει μια νέα, όμορφη, ελπιδοφόρα μέρα για τον ελληνικό λαό, για τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, για τον κόσμο που αγωνιά και θέλει να νιώθει περήφανος στην πατρίδα του» δήλωσε ο κ. Βασιλειάδης. «Σήμερα ξεκινάμε πάλι με τον Αλέξη μπροστάρη για μια καλύτερη Ελλάδα» υπογράμμισε ο πρώην υπουργός, αποτυπώνοντας το κλίμα της συγκέντρωσης.

Αντ. Σαουλίδης: «Ο Έλληνας έχει και πάλι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης»

Το στέλεχος που προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης, εστίασε στην ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών απέναντι στα σημερινά κοινωνικά αδιέξοδα. «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Ξαναγεννιέται η ελπίδα και η αισιοδοξία. Ο Έλληνας από σήμερα έχει και πάλι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχει έναν λόγο για να σηκωθεί από τον καναπέ, να σηκωθεί από το σπίτι, να συμμετέχει στην προσπάθεια για την ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως για να ανατραπούν οι πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των Ελλήνων σε αδιέξοδο» συμπλήρωσε ο κ. Σαουλίδης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, έκανε λόγο για μια ημέρα δημοκρατικής χαράς, σημειώνοντας ότι η νέα παράταξη φιλοδοξεί να εκφράσει τους προοδευτικούς πολίτες σε ολόκληρη την επικράτεια. «Σήμερα είναι μια μέρα δημοκρατικής χαράς. Είναι μια μέρα πάρα πολύ αισιόδοξη. Ιδρύουμε την παράταξη που θέλει να εκπροσωπήσει τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, όλους τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα» τόνισε η κυρία Αντωνοπούλου. «Στόχος μας δεν είναι άλλος από το να επανέλθει η πολιτική στην πραγματική της βάση. Ποια είναι αυτή; Να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο» εξήγησε στη συνέχεια.

«Είναι μια μέρα πραγματικά πολύ αισιόδοξη που ο προοδευτικός κόσμος θα μπορέσει επιτέλους να βρει το στήριγμά του, να βρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί και να γίνει ξανά ενεργός. Να σηκωθεί από τον καναπέ και να μπορεί να συμμετέχει ξανά σε όλες τις διαδικασίες» πρόσθεσε η ίδια. «Είναι μια μέρα χαράς και αισιοδοξίας που θέλουμε να την περάσουμε μαζί με όλο τον ελληνικό λαό» κατέληξε η κυρία Αντωνοπούλου.

