Καθαρό προβάδισμα της ΝΔ με 26,1% καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic, όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στηρίζει το 12,3%.

Την ίδια ώρα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%, από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται από το 3,1% στο 0,5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Νέα Δημοκρατία 26,1%

Κόμμα Τσίπρα 12,8%

ΠΑΣΟΚ 12,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Ελληνική Λύση 5,8%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,2%

ΜέΡΑ25 2,8%

Δημοκράτες 2,5%

Νίκη 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

Νέα Αριστερά 0,5%

Άλλο κόμμα 3,8%

Αναποφάσιστοι 12,7%

Στον άξονα Δεξιάς – Αριστεράς, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετείται στο 4.

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού 5,5%.

Ένας στους δύο βλέπει κόμματα που στηρίζονται από τη Ρωσία

Στο ερώτημα αν υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός Βουλής, που τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία, το 50% των ερωτηθέντων απαντά «ναι/μάλλον υπάρχουν».

Αντίθετα, το 33% εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ή μάλλον δεν υπάρχουν τέτοια κόμματα, ενώ ένα σημαντικό 17% δεν εκφράζει άποψη.