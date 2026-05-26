Η Μακένζι Σιρίλα, η νεαρή που καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο ανθρώπων σε θανατηφόρο τροχαίο, φέρεται να καυχιόταν μέσα στη γυναικεία φυλακή για ένα μακάβριο παρατσούκλι που της είχαν δώσει συγκρατούμενές της.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Σάιαν Τόπινγκ, πρώην κρατούμενη στο «Ohio Reformatory for Women», δήλωσε στη US Sun ότι η 21χρονη Σιρίλα της είχε πει πως οι συγκρατούμενές της την αποκαλούσαν «Shirilla the Killa». «Αρχίσαμε να μιλάμε και μου είπε ότι το παρατσούκλι της ήταν «Shirilla the Killa», έτσι την αποκαλούσαν οι κοπέλες στον κοιτώνα της», ανέφερε η 27χρονη Σάιαν Τόπινγκ.

Η φυλακή, η σύντομη σχέση και τα σχέδια της Μακένζι Σιρίλα για μια νέα ζωή εκτός κελιού

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο γυναίκες διατηρούσαν σχέση για περίπου δύο εβδομάδες μέσα στη φυλακή. Η Σάιαν Τόπινγκ υποστήριξε ότι η Μακένζι Σιρίλα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική ως σύντροφος, λέγοντας πως οι καβγάδες τους ξεσπούσαν κυρίως όταν εκείνη δεν εμφανιζόταν εγκαίρως στον προαύλιο χώρο, όπου, όπως ισχυρίστηκε, οι δυο τους έρχονταν συχνά κοντά. «Μου έλεγε: «Σε περίμενα. Πού ήσουν; Αν έτσι θα πάει αυτό, απλώς δεν θα σου ξαναμιλήσω»», είπε η πρώην κρατούμενη.

Η σύντομη σχέση τους έληξε όταν η Σάιαν Τόπινγκ αποφυλακίστηκε, μόλις δύο εβδομάδες αφότου γνωρίστηκαν. Όπως υποστήριξε, η Μακένζι Σιρίλα στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα με την αποχώρησή της και της εξέφραζε συχνά την επιθυμία να είχαν γνωριστεί νωρίτερα. «Η Μακένζι ήταν στενοχωρημένη που έφευγα. Μου έλεγε συνέχεια: «Μακάρι να είχαμε γνωριστεί πιο νωρίς, πριν φτάσει η ώρα να βγεις. Μακάρι να είχαμε μιλήσει πριν από αυτό», ανέφερε.

Η Σάιαν Τόπινγκ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Μακένζι Σιρίλα, η οποία καταδικάστηκε για το σκόπιμο τροχαίο δυστύχημα του 2022 στο οποίο σκοτώθηκε το αγόρι της και ένας φίλος του, μιλούσε συχνά για το πώς φανταζόταν τη ζωή της εκτός φυλακής. «Έλεγε ότι, αν βγει, θα το ζήσει στο έπακρο», είπε στη Sun. «Ότι θα ξαναπάει σε συναυλίες, θα ταξιδέψει, θα γίνει influencer και θα γράψει βιβλίο για όλα όσα συνέβησαν».

Σύμφωνα με την πρώην κρατούμενη, η Μακένζι Σιρίλα εμφανιζόταν πίσω από τα κάγκελα ως «όμορφη και χαρούμενη», με μια αύρα «δημοφιλούς κοριτσιού». Παρόμοια εικόνα μετέφερε και η Μέρι Κάθριν Κράουντερ, επίσης πρώην κρατούμενη, η οποία είχε περάσει περίπου έξι μήνες στην ίδια φυλακή με τη Μακένζι Σιρίλα. «Όταν ήμουν εκεί μαζί της, την έβλεπες και είχε κάθε μέρα μακιγιάζ, ήταν πάντα πολύ περιποιημένη, σχεδόν σαν κορίτσι ιδιωτικού σχολείου», δήλωσε η Μέρι Κάθριν Κράουντερ στη New York post.

«Όλοι ήξεραν γιατί βρισκόταν εκεί και εκείνη κυκλοφορούσε σαν να ήταν διάσημη μέσα στη φυλακή», πρόσθεσε. «Είχε πάντα φτιαγμένο μακιγιάζ, φτιαγμένα μαλλιά, τα ρούχα της ήταν τροποποιημένα ώστε να εφαρμόζουν πιο στενά στο σώμα της ή να δείχνουν διαφορετικά».

Η Μέρι Κάθριν Κράουντερ τη χαρακτήρισε μάλιστα ως τη «Regina George της φυλακής», παραπέμποντας στην αρχηγό της δημοφιλούς κλίκας στην ταινία «Mean Girls». «Ήταν ξεκάθαρα ένα «It girl»», ανέφερε.

Και οι δύο πρώην κρατούμενες υποστήριξαν ότι δεν είδαν ποτέ τη Μακένζι Σιρίλα να εκφράζει μεταμέλεια για τα δύο νεαρά θύματά της. Η υπόθεσή της βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο λόγω του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, «The Crash», το οποίο ανέβηκε στην κορυφή της πλατφόρμας.

«Ήταν πάντα χαρούμενη, χαμογελαστή, έκανε line dancing κάθε Παρασκευή. Ειλικρινά, δεν την είδα ποτέ λυπημένη», φέρεται να είπε η Σάιαν Τόπινγκ. Η ίδια πρόσθεσε ότι η Μακένζι Σιρίλα κρατούσε τον εαυτό της διαρκώς απασχολημένο, κάνοντας χειροτεχνίες και ακούγοντας χιπ-χοπ μουσική, μεταξύ άλλων Kid Cudi και Playboi Carti, στο tablet που της είχε δοθεί στη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης τους, η Σάιαν Τόπινγκ δήλωσε ότι αρχικά πίστευε τους ισχυρισμούς της Μακένζι Σιρίλα πως το τροχαίο ήταν ατύχημα. «Σκέφτηκα: εντάξει, αν αυτό το κορίτσι είναι πραγματικά αθώο, θα ήταν μια απίστευτη ιστορία να βγει έξω, να γράψει βιβλίο, να γίνει γνωστή και ακόμη και να τιμήσει τον φίλο της και τον φίλο του», είπε. Ωστόσο, μετά την αποφυλάκισή της, η Σάιαν Τόπινγκ ανέφερε ότι άλλαξε γνώμη, βλέποντας τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει οι εισαγγελείς εναντίον της Μακένζι Σιρίλα. Όπως είπε, πλέον δεν πιστεύει ούτε τους ισχυρισμούς της περί προβλημάτων υγείας. «Τώρα σκέφτομαι ότι απλώς προσπαθούσε να αρπάξει ένα κομμάτι δημοσιότητας. Δεν πιστεύω ότι θα έκανε τίποτα από όλα αυτά για τις οικογένειες, αν έβγαινε», δήλωσε. «Πιστεύω ότι θα τους έδειχνε ένα τεράστιο μεσαίο δάχτυλο, σαν να έλεγε: «τη γλίτωσα»».

Η Μακένζι Σιρίλα, η οποία ήταν 17 ετών την περίοδο του δυστυχήματος, καταδικάστηκε το 2023 σε δύο παράλληλες ποινές κάθειρξης από 15 χρόνια έως ισόβια, έπειτα από δίκη χωρίς ενόρκους. Πλέον ασκεί έφεση για δεύτερη φορά κατά της καταδίκης της.