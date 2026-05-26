Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε νότια της Κρήτης.

Πρόκειται, όπως μεταδίδει το ERTNews για 36 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Τους μετανάστες περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex με τη συνδρομή παραπλέοντος, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.