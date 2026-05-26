Σε πλήρη αναδιάταξη του μηχανισμού συλλογής πληροφοριών και επιχειρησιακών ελέγχων προχωρά η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών και τη νέα Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Η αναβαθμισμένη εφαρμογή καταγγελιών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αποστέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα στοιχεία για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, μέσω ειδικής γραμμής που θα συνδέεται απευθείας με τη ΔΕΟΣ.

Μέσω του νέου συστήματος, κάθε πληροφορία θα αξιολογείται μέσα από διαδικασία φιλτραρίσματος και ανάλυσης κινδύνου, με διασταυρώσεις στοιχείων από τραπεζικά δεδομένα, τελωνειακές βάσεις, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία επικινδυνότητας θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

Οι έρευνες της ΔΕΟΣ

Κομβικό ρόλο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο αναλαμβάνει η ΔΕΟΣ, η οποία για το 2026 έχει θέσει στόχο τουλάχιστον 39.300 ελέγχους και έρευνες σε όλη τη χώρα. Στο επιχειρησιακό της οπλοστάσιο περιλαμβάνονται αντιλαθρεμπορικά σκάφη, drones, υποβρύχιο drone, φορητές κάμερες, σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας και οχήματα ειδικών αποστολών.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα κινηθούν σε πολλά μέτωπα. Από ελέγχους σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέχρι επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, παράνομες χρηματοδοτήσεις, απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις και κυκλώματα ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπονται 4.500 στοχευμένοι έλεγχοι οικονομικού εγκλήματος και λαθρεμπορίου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, προγραμματίζονται 18.000 προληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε περιοχές και κλάδους υψηλής φορολογικής παραβατικότητας, καθώς και 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ. Στο μέτωπο του λαθρεμπορίου, οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου αναλαμβάνουν 14.500 επιχειρήσεις που αφορούν καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρονικά τσιγάρα και παραποιημένα προϊόντα.

41.354 καταγγελίες το 2025

Το 2025, οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.354. Συνολικά, την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν 234.789 καταγγελίες.

Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών» στην πύλη myaade.gov.gr υποβλήθηκαν 16.970 αναφορές που αφορούσαν φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία και καταγγελίες για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους. Παράλληλα, άλλες 24.384 καταγγελίες υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής appodixi και σχετίζονταν με αποδείξεις που δεν πληρούσαν τους νόμιμους όρους έκδοσης.

Την ίδια χρονιά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πραγματοποίησαν 17.817 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και στοιχεία από την εφαρμογή appodixi. Από αυτούς, οι 1.978 έλεγχοι αφορούσαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς που προήλθαν από καταγγελίες στην ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης. Παρά τον μεγάλο όγκο καταγγελιών, ο αριθμός των ελέγχων παραμένει σημαντικά μικρότερος, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη διακύμανση της αξιοπιστίας των αναφορών.