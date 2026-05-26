Πολλά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και αφορούν την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες, Δευτέρα 25/5 το βράδυ εδώ στον Χολαργό, στην οδό Ξανθίππου.

Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός καθώς δέχτηκε μια κλήση και, φτάνοντας στο σημείο οι αστυνομικοί αντίκρισαν μία 53χρονη γυναίκα πυροβολημένη στο πόδι και τον σύζυγό της νεκρό, πυροβολημένο στο κεφάλι.

Το ζευγάρι διέμενε για πάνω από 20 χρόνια στο εν λόγω διαμέρισμα.

Τα πρώτα στοιχεία «δείχνουν» τη γυναίκα να έχει δεχτεί πυροβολισμό από ένα όπλο τύπου CZ, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοποβολή. Καθώς και οι δύο φαίνεται πως ασχολούνταν με τη σκοποβολή, το όπλο ήταν νόμιμα στην κατοχή τους.

Στη συνέχεια, αφού φέρεται να την πυροβόλησε ο σύζυγος, φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του πυροβολώντας τον εαυτό του στο κεφάλι.

Η Αστυνομία, φτάνοντας στο σημείο, εντόπισε τη γυναίκα να αιμορραγεί ακατάπαυστα. Της έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν προσωρινά την αιμορραγία και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται. Η ίδια είναι ψυχολόγος, η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο σύζυγό της, συνταξιούχο πιλότο, νεκρό και το όπλο να βρίσκεται ακριβώς δίπλα του.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι, ενώ δεν είχε ακουστεί ποτέ κάτι περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η Αστυνομία ψάχνει απαντήσεις για το γιατί ο 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια τον εαυτό του και «φως» στην υπόθεση αναμένεται να δώσει η κατάθεση της γυναίκας.

Υπάρχει η μαρτυρία ότι ακούστηκε αρχικά ένα «μπαμ», μια έκκληση μετά για βοήθεια, και στη συνέχεια ένα δεύτερο «μπαμ».