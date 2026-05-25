Το Final Four της Euroleague του 2026 στο Telekom Center Athens ολοκληρώθηκε και τα βλέμματα πέφτουν πλέον στο επόμενο Final Four του 2027.

Βάση συμφωνίας το επόμενο Final Four της Euroleague αυτό του 2027 είναι να διεξαχθεί ξανά στο Άμπου Ντάμπι, ωστόσο το εύθραυστο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής, αναγκάζει τους διοργανωτές να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές.

Πρόθεση της Euroleague είναι σε εύλογο χρονικό διάστημα να ανακοινώσει τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου Final Four και εφόσον αυτός δεν θα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές.

Συγκεκριμένα, οι τρεις πόλεις που διεκδικούν το Final Four της Euroleague του 2027 είναι η Βαλένθια, που διαθέτει την Roig Arena, το Κάουνας και το Βελιγράδι.

Μάλιστα οι Ισπανοί είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν σύντομα τη διοργάνωση από την Euroleague, καθώς διαθέτουν ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης.

Όλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν σύντομα στην Euroleague, η οποία θα πρέπει να κάνει τον προγραμματισμό της.