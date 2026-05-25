Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα πρέπει είτε να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη τοποθεσία, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «το εμπλουτισμένο ουράνιο (πυρηνική σκόνη!) θα παραδοθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφερθεί και να καταστραφεί, ή, κατά προτίμηση, σε συνεργασία και συνεννόηση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή ισοδύναμο φορέα να επιβλέπει τη διαδικασία και το γεγονός».

Δεν διευκρινίζει αν αναφέρεται μόνο στα περίπου 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φέρεται να διαθέτει το Ιράν ή στο συνολικό του απόθεμα, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί το σύνολο του υλικού.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να συζητήσει το πυρηνικό ζήτημα πριν από την έναρξη πιθανής 60ήμερης εκεχειρίας στο πλαίσιο της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας.