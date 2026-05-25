Η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μειώνει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η τράπεζα μείωσε επιτόκια για τρίτη φορά σε έξι μήνες τη Δευτέρα, επικαλούμενη τη σημαντική ανατίμηση του σέκελ και τη σταθερότητα του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, το βασικό επιτόκιο μειώθηκε από 4% σε 3,75%. Η κεντρική τράπεζα είχε προχωρήσει σε μειώσεις τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, αλλά σταμάτησε της λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και των φόβων για απότομη αύξηση του πληθωρισμού.

Εντούτοις, ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού παρέμεινε στο 1,9% τον Απρίλιο, εντός του στόχου του 1-3%, ενώ το σέκελ βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 33 ετών έναντι του δολαρίου.

«Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική γεωπολιτική αβεβαιότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ανάκαμψη».

«Η πολιτική της Νομισματικής Επιτροπής επικεντρώνεται στη σταθερότητα των τιμών, στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και στη σταθερότητα των αγορών. Η πορεία των επιτοκίων θα καθοριστεί ανάλογα με την εξέλιξη του πληθωρισμού, της οικονομικής δραστηριότητας, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των δημοσιονομικών εξελίξεων», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.