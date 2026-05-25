Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στις 20:00, στην πλατεία Θησείου.

Το ενδιαφέρον γύρω από το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού κορυφώνεται, καθώς στην αυριανή πρεμιέρα αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά το όνομα του κόμματος, το έμβλημά του, αλλά και το βασικό πολιτικό αφήγημα που θα σηματοδοτήσει τη νέα πορεία του.

Το μουσικό θέμα της εκδήλωσης και το teaser του Τσίπρα

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό απόσπασμα από το μουσικό θέμα της αυριανής εκδήλωσης, προϊδεάζοντας για το ύφος και την αισθητική της παρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μουσική σύνθεση δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση από γνωστό συνθέτη, με στόχο να πλαισιώσει τη συμβολική έναρξη του νέου πολιτικού φορέα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε ακούγεται μέρος της μουσικής επένδυσης, ενώ το οπτικό ύφος παραπέμπει σε μια προσπάθεια ανανέωσης και επανεκκίνησης του πολιτικού brand του πρώην πρωθυπουργού.

Την ίδια ώρα, οι προετοιμασίες για τη μεγάλη εκδήλωση βρίσκονται στην τελική ευθεία. Στη λεωφόρο Αμαλίας και στην περιοχή γύρω από το Θησείο επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς συνεργεία και εθελοντές εργάζονται για την ολοκλήρωση του σκηνικού της παρουσίασης.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει ομάδα εθελοντών σκηνοθετών και σκηνογράφων, με στόχο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σκηνοθεσία, την εικόνα και τον συμβολισμό της βραδιάς.