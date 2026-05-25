Έναν μεγάλο θρόμβο στην περιοχή του ισχίου εμφάνισε η βασίλισσα Μαργαρίτα, η οποία μεταφέρθηκε επειγόντως στο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης νοσηλείας της. Η 86χρονη πρώην μονάρχης της Δανίας και αδελφή της τέως βασίλισσας Άννας Μαρίας, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που έδειξαν το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο προκλήθηκε από ατύχημα που είχε προηγηθεί.

Το Παλάτι, εκπροσωπώντας τον νυν μονάρχη, εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας.

Στο επίσημο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η βασίλισσα Μαργαρίτα «εισήχθη στο Rigshospitalet και έλαβε θεραπεία αφού μια αξονική τομογραφία έδειξε έναν μεγάλο θρόμβο αίματος στην περιοχή του ισχίου ως συνέπεια προηγούμενης πτώσης». Από την πλευρά της, η βασιλική οικογένεια έσπευσε να διευκρινίσει τη γενικότερη κλινική της εικόνα, προσθέτοντας πως η ασθενής «είναι καλά υπό τις περιστάσεις», αν και «αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες».

Η νέα αυτή περιπέτεια εξελίχθηκε τη στιγμή που η υπόλοιπη οικογένεια, ο βασιλιάς Φρειδερίκος, η βασίλισσα Μαίρη και τα παιδιά τους, έδιναν το παρόν στο Royal Run, τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου της χώρας. Η είδηση για την κατάσταση της υγείας της μητέρας του βασιλιά άλλαξε άμεσα το κλίμα της ημέρας, στρέφοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην πτέρυγα του Rigshospitalet.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό των τελευταίων ημερών, καθώς στις 14 Μαΐου η βασίλισσα Μαργαρίτα είχε διαγνωστεί με στηθάγχη. Η συγκεκριμένη πάθηση, που προκαλεί έντονο πόνο και αίσθημα πίεσης στο στήθος λόγω ελλιπούς οξυγόνωσης του μυοκαρδίου, είχε κρατήσει την 86χρονη υπό ιατρική επίβλεψη, από την οποία είχε καταφέρει να πάρει εξιτήριο πριν από ελάχιστες ημέρες.

Κεντρική Φωτογραφία: Lindblom Stefan/Stella Pictures/ABACA / Abaca Press / Profimedia