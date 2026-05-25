Ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο» και συνεχίζει να δίνει τη μάχη του απέναντι στη νόσο ALS.

Εκεί ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή από την οποία ευχή όλων είναι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Η νοσηλεία ενδέχεται να διαρκέσει έναν μήνα, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή να βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο Μαραγκός τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα, αποτελώντας έναν από τους ποδοσφαιριστές που συνέδεσαν το όνομά τους με την επιτυχημένη εποχή του συλλόγου στη δεκαετία του ’90.