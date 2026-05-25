Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη από ένα πρωτοφανές για την εποχή, ακραίο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Γαλλία και ενισχύεται επικίνδυνα ώρα με την ώρα. Ένας απόλυτα απειλητικός «θερμικός θόλος», δηλαδή μια ζώνη υψηλής πίεσης που εγκλωβίζει μάζες καυτού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, έχει καλύψει τη χώρα. Το δυτικό τμήμα της Γαλλίας αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, βιώνοντας θερμοκρασίες σοκ.



Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France προειδοποιεί ότι αυτό το πρόωρο και άκρως αξιοσημείωτο επεισόδιο θα έχει μεγάλη διάρκεια, κρατώντας σίγουρα μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Ήδη οι αρχές έχουν θέσει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού οκτώ περιφέρειες, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.



Αυτό το επίπεδο επαγρύπνησης αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό κύμα καύσωνα, δηλαδή μια περίοδο έντονης ζέστης για τουλάχιστον τρεις συναπτές ημέρες και νύχτες, που είναι πιθανό να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ολόκληρου του εκτεθειμένου πληθυσμού.

Σήμερα, 18 διαμερίσματα στο δυτικό τμήμα της χώρας και της περιοχής του Παρισιού τέθηκαν σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, η πρώτη βαθμίδα εκ των τριών στη σχετική κλίμακα (κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη), κάτι το πρωτοφανές για μήνα Μάιο από τη δημιουργία αυτού του εργαλείου συναγερμού, το 2004.



«Το επεισόδιο ζέστης συνεχίζεται και ενισχύεται λίγο παραπάνω τηνΤρίτη. Έπειτα από μια νύχτα ακόμα πιο ζεστή σε σύγκριση με την προηγούμενη, σε κάποιες περιπτώσεις νύχτα-καύσωνα στο βορειοδυτικό τμήμα και στα διαμερίσματα που είχαν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αυξημένες».



Έως 35 βαθμοί Κελσίου αναμένονται στη Βρετάνη (δυτικά) και 36 ή ακόμα και 37 βαθμοί Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.