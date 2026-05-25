Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει μπει στην τελική ευθεία. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός συναντήθηκε με τη διοίκηση των ερυθρόλευκων, με την μεταγραφή του στους Πειραιώτες να οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες.

Ο Φορτούνης είχε πάρει την απόφασή του να γυρίσει στην Ελλάδα και είχε ενημερώσει την Αλ Καλίτζ για την επιθυμία του, με το συμβόλαιό του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επιθυμούσε την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ώστε να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του, με την οποία πανηγύρισε ευρωπαϊκό τρόπαιο και πολλούς εγχώριους τίτλους.

Ο Φορτούνης το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στην Αλ Καλίτζ, αφήνοντας πάντα ανοιχτή την πόρτα για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μετράει 343 συμμετοχές, 94 γκολ και 106 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος είχε καλή σεζόν με την Αλ Καλίτζ έχοντας σε 29 αγώνες στο πρωτάθλημα, 10 γκολ και 12 ασίστ, ενώ συνολικά με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει παίξει σε 61 παιχνίδια με 20 γκολ και 17 ασίστ.

Εκτός από τον Κώστα Φορτούνη, στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς είναι από τους δανεικούς παίκτες που ζήτησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ενσωματωθούν στο ρόστερ της νέας σεζόν.