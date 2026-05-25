Μια ιστορική και ριζική στροφή στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η πίεση για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών της Κίνας κορυφώνεται. Τέσσερις από τις μεγαλύτερες οικονομίες του μπλοκ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ολλανδία, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Λιθουανία, καταθέτοντας ένα κοινό έγγραφο-φωτιά ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι χώρες αυτές ζητούν άμεση αυστηροποίηση των μέτρων για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.



Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς η υπερπαραγωγή προϊόντων από την Κίνα, η οποία επιδοτείται γενναιόδωρα από το Πεκίνο και κατευθύνεται σε εξαγωγές, πνίγει την ευρωπαϊκή αγορά. Το τίμημα για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι βαρύ, αφού η βιομηχανία της ΕΕ έχασε ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας μέσα σε μια εξαετία, ενώ το εμπορικό έλλειμμα εκτοξεύτηκε στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ανεβάσει τα αμυντικά εμπορικά μέτρα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, όμως η γραφειοκρατία επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους δασμούς, χρησιμοποιώντας τρίτες χώρες ή στήνοντας εικονικά εργοστάσια συναρμολόγησης εντός της ΕΕ.



Η κοινή πρόταση των κρατών-μελών ζητά να γίνει πολύ πιο γρήγορη και εύκολη η επιβολή υψηλών δασμών, προτείνοντας μάλιστα τη στόχευση συγκεκριμένων εταιρειών αντί για ολόκληρες χώρες. Παράλληλα, ζητούν τη δημιουργία ενός νέου «εργαλείου ανθεκτικότητας», το οποίο θα επιβάλλει ποσοστώσεις ή επιπλέον χαράτσια όταν η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από έναν μόνο προμηθευτή, ειδικά σε κρίσιμα μέταλλα και ημιαγωγούς όπου η Κίνα έχει το μονοπώλιο.



Η κίνηση αυτή δείχνει την αλλαγή κλίματος στην ΕΕ, καθώς ακόμα και παραδοσιακά επιφυλακτικές χώρες, όπως η Ολλανδία, συντάσσονται πλέον με τη σκληρή γραμμή του Παρισιού. Η Γερμανία, η οποία είναι και η πιο εκτεθειμένη στην κινεζική αγορά, απουσιάζει προς το παρόν από την πρωτοβουλία, καθώς βρίσκεται σε εσωτερικές διαβουλεύσεις.



Από την πλευρά του, το Πεκίνο απειλεί ήδη με σκληρά αντίποινα, όμως η Ευρώπη ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι πια διατεθειμένη να δείξει καμία αφέλεια, σύμφωνα με τους Financial Times.