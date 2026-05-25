Σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Ουγκάντα, καθώς ο ιός Έμπολα δείχνει να απειλεί πλέον ανοιχτά την πρωτεύουσα Καμπάλα, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να ανακοινώνει επίσημα τον εντοπισμό δύο νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νοσούντων στους επτά.



Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της νέας έξαρσης είναι ότι τα θύματα είναι δύο ντόπιοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι οποίοι απασχολούνταν σε ιδιωτική κλινική της πρωτεύουσας. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο φόβο για πιθανή ενδονοσοκομειακή διασπορά.



“Και οι δύο ασθενείς εισήχθησαν στην ειδική μονάδα θεραπείας και λαμβάνουν υγειονομική φροντίδα”, αναφέρει το υπουργείο προσθέτοντας ότι οι αρχές ιχνηλατούν όλους όσοι ήρθαν σε επαφή με τα δύο αυτά άτομα.



Το Σάββατο οι αρχές της Ουγκάντας επιβεβαίωσαν τρία νέα κρούσματα του Έμπολα.

Το επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στη γειτονική ΛΔ Κονγκό–και συγκεκριμένα στην επαρχία Ιτούρι–η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.



Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε χθες Κυριακή ότι από την αρχή της έξαρσης του ιού έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 κρούσματα, από τα οποία τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.