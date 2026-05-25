Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ με ένα συγκινητικό μήνυμα και δεν έκρυψε ότι έκλαψε αλλά και το πόσο έχει δεθεί με τον σύλλογο.

Το 1-1 της Λίβερπουλ κόντρα Μπρέντφορντ ήταν ο αγώνας με την τελευταία εμφάνιση του Μοχάμεντ Σαλάχ στο «Άνφιλντ» ως παίκτης των «Reds». Το κλίμα στο γήπεδο ήταν πολύ φορτισμένο λόγω αυτής της εξέλιξης ενώ ο Σαλάχ μίλησε για τα συναισθήματά του.

Στις δηλώσεις του στο Sky Sports ο Αιγύπτιος σταρ τόνισε πώς «νομίζω ότι έκλαψα περισσότερο από ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Δεν είμαι και πολύ συναισθηματικός τύπος. Ζήσαμε τα νιάτα μας εδώ και μοιραστήκαμε τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος. Επαναφέραμε αυτόν τον σύλλογο εκεί που ανήκει. Αυτός (ο Άντι Ρόμπερτσον που είναι φίλος του) είναι ο αγαπημένος μου επειδή δίνει τον καλύτερό του εαυτό στο γήπεδο. Τον αγαπούν όλοι για αυτό».

Επιπλέον τόνισε ότι «κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι αν θα ήθελα περισσότερα από όσα πέτυχα. Αλήθεια, όχι: τα πήραμε όλα. Βλέπουμε την αγάπη του κόσμου και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. Το μήνυμα μου σε όλους τους παίκτες; Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Είναι η σκληρή δουλειά και να τα δίνεις όλα. Πάντα.

Εγώ μπορεί να φύγω πολύ μακριά από εδώ αλλά θα είμαι συγκινημένος κάθε φορά που θα έρχομαι. Ελπίζω η ομάδα να παραμείνει στη θέση της, παλεύοντας για τα πάντα, όπως κάναμε τα τελευταία 10 χρόνια».