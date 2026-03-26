Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ετοιμάζεται να κλείσει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της καριέρας του. Ο Αιγύπτιος σταρ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26, βάζοντας τέλος σε μια εννεαετή πορεία στο Άνφιλντ που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Η ομάδα επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συμφωνία με τον 33χρονο επιθετικό για να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους το καλοκαίρι, παρότι το συμβόλαιο που είχε υπογράψει πέρυσι έληγε το 2027. Έτσι, ο κύκλος ενός από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ κλείνει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο Σαλάχ αποχωρεί έχοντας αφήσει τεράστιο αποτύπωμα. Στα χρόνια παρουσίας του κατέκτησε οκτώ τρόπαια με τους «κόκκινους», ανάμεσά τους δύο πρωταθλήματα Premier League και το Champions League του 2019. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, με 255 γκολ σε 435 συμμετοχές, πίσω μόνο από τον Ίαν Ρας και τον Ρότζερ Χαντ.

Σε ανακοίνωσή της, η Λίβερπουλ τόνισε πως, παρά την απόφαση για το καλοκαίρι, ο Σαλάχ παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στους στόχους της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η στιγμή για να τιμηθεί πλήρως η προσφορά του θα έρθει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν ο κόσμος του Άνφιλντ θα έχει την ευκαιρία να του πει το δικό του «αντίο».

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αιγύπτιος άσος ήταν ξανά καθοριστικός. Αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ και δημιουργός της Premier League με 29 γκολ και 18 ασίστ, οδηγώντας τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του τίτλου στην πρώτη σεζόν του Άρνε Σλοτ στον πάγκο.

Η φετινή χρονιά, ωστόσο, δεν κύλησε με τον ίδιο ρυθμό. Η πτώση της απόδοσής του συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα. Στο πρωτάθλημα έχει σημειώσει πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 22 εμφανίσεις, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις μετρά δέκα τέρματα.

Η ένταση μέσα στη σεζόν

Το μέλλον του Σαλάχ είχε αρχίσει να συζητιέται έντονα ήδη από νωρίς στη σεζόν. Αφορμή στάθηκε μια συνέντευξη που προκάλεσε αίσθηση, μετά την παραμονή του στον πάγκο στο 3-3 με τη Λιντς τον Δεκέμβριο, το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο δεν ξεκίνησε βασικός.

Ο ίδιος είχε αφήσει αιχμές, δηλώνοντας πως ένιωσε ότι ο σύλλογος τον «έριξε στο περιθώριο» και ότι η σχέση του με τον Σλοτ είχε περάσει κρίση. Μάλιστα, δεν απέκλεισε τότε το ενδεχόμενο αποχώρησης ακόμη και τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας πως τον είχαν μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο για τα προβλήματα της ομάδας.

Λίγο αργότερα, έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα Champions League με την Ίντερ, παιχνίδι που η Λίβερπουλ κέρδισε 1-0. Η απόφαση αυτή πάρθηκε σε συνεννόηση μεταξύ του τεχνικού επιτελείου, της διοίκησης και του αθλητικού διευθυντή, Ρίτσαρντ Χιουζ.

Παρά την ένταση εκείνης της περιόδου, ο Σαλάχ επέστρεψε κανονικά στο ροτέισον μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και από τα τέλη Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει βασικός σε 13 αναμετρήσεις.

Το τέλος μιας εποχής

Για πολλούς φίλους της Λίβερπουλ, η αποχώρηση του Σαλάχ δεν αποτελεί ακριβώς έκπληξη. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός δεν παύει να είναι δύσκολο. Από την άφιξή του το 2017, ο «Αιγύπτιος Βασιλιάς» άλλαξε επίπεδο τις προσδοκίες γύρω από την ομάδα και έγινε το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής.

Ακόμη και σε μια απαιτητική χρονιά, η παρουσία του στο γήπεδο δημιουργούσε πάντα την αίσθηση ότι μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη ενός αγώνα μέσα σε μια στιγμή.

Η επόμενη μέρα χωρίς εκείνον είναι κάτι που ακόμη και οι ίδιοι οι οπαδοί δυσκολεύονται να φανταστούν. Ωστόσο, η απόφαση του συλλόγου να ξεκαθαρίσει από νωρίς την κατάσταση επιτρέπει τόσο στον κόσμο να τον αποχαιρετήσει όπως του αξίζει, όσο και στη διοίκηση να αρχίσει να σχεδιάζει το μέλλον.

Το μήνυμα του Σαλάχ

Σε ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλάχ μίλησε ανοιχτά για το τέλος της διαδρομής του στο Άνφιλντ. Όπως είπε: «Δυστυχώς αυτή η μέρα έφτασε. Είναι το πρώτο κομμάτι του αποχαιρετισμού μου. Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο σημαντικός θα γινόταν αυτός ο σύλλογος και αυτή η πόλη για μένα. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλώς μια ομάδα, είναι πάθος, ιστορία και ψυχή.

Η στήριξη που μου δείξατε στις καλύτερες στιγμές, αλλά και στις δύσκολες, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η αποχώρηση δεν είναι εύκολη. Αυτό θα είναι πάντα το σπίτι μου. Σας ευχαριστώ για όλα. Χάρη σε σας, δεν θα είμαι ποτέ μόνος».

Η οικονομική πλευρά της απόφασης

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η αποχώρηση του Σαλάχ έχει και οικονομική διάσταση για τη Λίβερπουλ. Το μισθολόγιο του συλλόγου ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια λίρες τη σεζόν 2024-25, ενώ οι μεγάλες μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού αύξησαν ακόμη περισσότερο το κόστος του ρόστερ.

Το συμβόλαιο του Σαλάχ, που ξεπερνούσε τις 400.000 λίρες την εβδομάδα μαζί με τα μπόνους, αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα στο σύλλογο. Με τους νέους οικονομικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται σταδιακά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η συγκράτηση του κόστους γίνεται όλο και πιο σημαντική.

Η αποχώρησή του, λοιπόν, δημιουργεί σημαντικό οικονομικό περιθώριο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η ζωή μετά τον Σαλάχ

Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, παραμένει: πώς αντικαθιστάς έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Σαλάχ; Η Λίβερπουλ δύσκολα θα βρει έναν παίκτη που να καλύψει άμεσα όσα προσέφερε ο Αιγύπτιος, γκολ, δημιουργία και προσωπικότητα. Το πιθανότερο είναι πως η ομάδα θα κινηθεί προς μια διαφορετική αγωνιστική ισορροπία, με πιο συλλογική λειτουργία στην επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ένα: η αποχώρηση του Σαλάχ δεν σηματοδοτεί απλώς μια μεταγραφή. Σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στο Άνφιλντ.