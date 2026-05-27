Την κατάκτηση του Europa Conference League, του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της, πανηγυρίζει η Κρίσταλ Πάλας, καθώς με γκολ του Ματετά στο 51ο λεπτό νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό που έγινε στη Λειψία.

Την περσινή σεζόν η Πάλας κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, το FA Cup. Ακολούθησε λίγους μήνες μετά, στην αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου, το Community Shield και τώρα ζει τη σπουδαιότερη βραδιά της καθώς στην τροπαιοθήκη θα βάλει και ευρωπαϊκή κούπα.

Αντιμετωπίζοντας τη Ράγιο Βαγιεκάνο, οι Άγγλοι δεν ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, λίγο πριν το τέλος του όμως, στις καθυστερήσεις, είχαν ευκαιρία με τον Μίτσελ που αστόχησε με κεφαλιά. Δεν έγινε εκεί το 1-0, έγινε όμως στο ξεκίνημα της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 51′, όταν ο Ματετά βρέθηκε εκεί που έπρεπε μετά την απόκρουση του Μπατάλια σε σουτ του Γουόρτον, για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Λίγα λεπτά μετά, στο 57′, η Κρίσταλ Πάλας άγγιξε το δεύτερο γκολ αλλά η μπάλα πήγε και στα δύο κάθετα δοκάρια μετά την εκτέλεση φάουλ του Γιέρεμι Πίνο, με τους Ισπανούς να προσπαθούν να αντιδράσουν στη συνέχεια και να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι. Έτσι, το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος, με τους Άγγλους να πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του τροπαίου.

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Κάνβοτ, Λεκορυά, Ριάντ, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (76′ Γκεσάν), Σαρ, Ματετά (76′ Λάρσεν).

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράσιου, Λεχέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62′ Μεντί), Λόπεθ (63′ Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70′ Καμέγιο), Παλαθόν (77′ Άκομαχ), Γκαρθία (70′ Πάτσα), Αλεμάο.