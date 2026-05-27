Η απίστευτη ιστορία με πρωταγωνιστή έναν σπάνιο αλμπίνο βούβαλο συνεχίζει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συγκίνηση, καθώς το αξιαγάπητο ζωντανό, που ζυγίζει 700 κιλά και έγινε παγκοσμίως διάσημο στα social media με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ», εξαιτίας μιας χαρακτηριστικής ξανθιάς τούφας που έχει στο κεφάλι του, σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην δημοφιλία του από βέβαιο θάνατο ή… βέβαιη θυσία. Ο τετράποδος σταρ είχε ήδη πουληθεί και προοριζόταν για σφαγή στο πλαίσιο της μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής της θυσίας, Εΐντ αλ-Αντχά.



Ωστόσο, η τεράστια δημοσιότητα που πήραν τα βίντεό του κινητοποίησε τις αρχές της χώρας. Με μια απροσδόκητη παρέμβαση της τελευταίας στιγμής, η κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει τη θυσία του και να του χαρίσει τη ζωή, σώζοντάς τον από το μαχαίρι.



Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.



«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.



Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral και το ζώο δεχόταν πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

