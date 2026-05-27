Δικαστήριο στις ΗΠΑ καταδίκασε σε φυλάκιση 41 μηνών τον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι, επειδή χορήγησε στον ηθοποιό κεταμίνη, ουσία που οδήγησε στον θάνατό του.

Επιπλέον, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια επιτήρησης, ενώ καλείται να πληρώσει πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο 60χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, ο οποίος έκανε ενέσεις κεταμίνης στον Πέρι, συνεργάστηκε με δύο γιατρούς για να προμηθεύσει τον ηθοποιό με ποσότητες της ουσίας αξίας άνω των 50.000 δολαρίων τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ανέφερε η εισαγγελία.

Ο Ιγουαμάσα, που δεν είχε ιατρική εκπαίδευση, ομολόγησε την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο. Αντιμετώπιζε μέγιστη ποινή 15 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών για τον Ιγουαμάσα, ο οποίος ήταν ο πρώτος από τους πέντε κατηγορούμενους που κατέληξε σε συμφωνία αποδοχής ενοχής και ο τελευταίος που καταδικάστηκε.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, η δικαστής επισήμανε αφενός το γεγονός ότι ο Ιγουαμάσα γνώριζε τον αγώνα του Πέρι με τον εθισμό και, αφετέρου, την απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων μετά τον θάνατό του.

Με την ποινή έκλεισε μια πολυετής δικαστική υπόθεση γύρω από τον θάνατο του ηθοποιού τον Οκτώβριο του 2023.

Η μητέρα του ηθοποιού, Σουζάν Μόρισον, είχε πει ότι η «πιο σημαντική δουλειά» του Ιγουαμάσα ήταν να είναι σύντροφος και κηδεμόνας του γιου της στον αγώνα του ενάντια στον εθισμό και να διασφαλίσει ότι ο Πέρι θα παρέμενε καθαρός από ναρκωτικά. «Εμπιστευτήκαμε έναν άνδρα χωρίς συνείδηση, και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», έγραψε.