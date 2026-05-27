Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής η είδηση του θανάτου του 41χρονου Γκαέλ Ντα Σίλβα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γάλλος αθλητής είχε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012 και είχε συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες την ίδια χρονιά, χάνοντας στις λεπτομέρειες την πρόκριση στον τελικό.

Παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, ηλικίας 12, 9 και 6 ετών, ο Ντα Σίλβα είχε εμφανιστεί πριν λίγες μέρες στο Γαλλικο Ομαδικό Πρωτάθλημα στην Αμιέν και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα γινόταν λίγα 24ωρα μετά.

Ο Ντα Σίλβα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 41 ετών, με τον γαλλικό αθλητισμό να βυθίζεται στο πένθος και την οικογένειά του να είναι σε κατάσταση σοκ.