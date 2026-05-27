Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονάδα κατασκευής φερέτρων.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, με 18 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων υλικών μέσα στις εγκαταστάσεις συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ από το εσωτερικό ακούγονται κατά διαστήματα εκρήξεις.