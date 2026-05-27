Βαρύ πένθος επικρατεί στον κρατικό μηχανισμό και την Πολεμική Αεροπορία μετά την ξαφνική είδηση του θανάτου του Γεωργίου Δριτσάκου. Ο εν ενεργεία πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και διακεκριμένος αντιπτέραρχος ε.α. έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και την πολιτική ηγεσία του τόπου.



Ο Γεώργιος Δριτσάκος είχε αναλάβει τα ηνία του κρίσιμου αυτού Οργανισμού τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κουβαλώντας στις αποσκευές του μια τεράστια εμπειρία. Η σταδιοδρομία του στην Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε το 1978 και ολοκληρώθηκε το 2015, όταν και αποστρατεύτηκε με τον ανώτατο βαθμό του αντιπτεράρχου, έχοντας υπηρετήσει την πατρίδα με υποδειγματικό ζήλο.



«Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο αξιωματικό θα δοθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 11.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Μπουρνάζι, ενώ η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο Περιστερίου.