Η Ουγκάντα έκλεισε προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τέσσερις εβδομάδες, καθώς εντείνεται η ανησυχία για την εξάπλωση της επιδημίας αιμορραγικού πυρετού Έμπολα στη γειτονική χώρα.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επιδείνωση της κατάστασης στο Κονγκό, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα και περισσότερους από 220 θανάτους.

Κλείνουν τα σύνορα για τέσσερις εβδομάδες

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας της Ουγκάντας, το κλείσιμο των συνόρων αποφασίστηκε «μπροστά στην όξυνση του εύρους» της επιδημίας στη ΛΔ Κονγκό.

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικές κατηγορίες, όπως μέλη ομάδων αντιμετώπισης της νόσου, αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταφορές τροφίμων και εμπορευμάτων, καθώς και ορισμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις θα ισχύουν αυστηροί υγειονομικοί έλεγχοι.

Υποχρεωτική καραντίνα 21 ημερών

Κάθε πρόσωπο που θα φτάνει στην Ουγκάντα από τη ΛΔ Κονγκό θα πρέπει να τίθεται σε καραντίνα 21 ημερών, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό της πιθανής διασποράς του ιού, καθώς η Ουγκάντα έχει ήδη καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επιδημίας.

Επίκεντρο η επαρχία Ιτούρι

Το επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο Κονγκό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 220 θάνατοι.

Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για το σπάνιο στέλεχος του Έμπολα Μπουντιμπούγιο, γεγονός που εντείνει την κινητοποίηση των χωρών της περιοχής.

Ιταλίδα χειρουργός σε ιατρική παρακολούθηση

Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, μία χειρουργός που επιστρέφει αεροπορικώς από τη ΛΔ Κονγκό πρόκειται να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

Όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Υγείας, η γιατρός ήρθε σε άμεση επαφή με ύποπτο κρούσμα Έμπολα κατά την παραμονή της στην Αφρική.

Η ίδια δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα, όπως προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Είχε χειρουργήσει ανήλικο με τραύματα πολέμου

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η χειρουργός είχε χειρουργήσει στις 16 Μαΐου στη ΛΔ Κονγκό ένα ανήλικο παιδί με τραύματα πολέμου.

Το παιδί υποβλήθηκε σε τεστ για την ανίχνευση του ιού Έμπολα, γεγονός που ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες παρακολούθησης για όσους ήρθαν σε άμεση επαφή μαζί του.

«Πολύ χαμηλός» ο κίνδυνος στην Ιταλία

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχουν διαγνωσμένα κρούσματα Έμπολα στην Ιταλία.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο κίνδυνος διάδοσης της νόσου στη χώρα θεωρείται πολύ χαμηλός, καθώς η γιατρός δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης.

Αυξημένη ανησυχία στην περιοχή

Η απόφαση της Ουγκάντας να κλείσει προσωρινά τα σύνορα δείχνει την ανησυχία των χωρών της περιοχής για πιθανή εξάπλωση της επιδημίας πέρα από τη ΛΔ Κονγκό.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό των κρουσμάτων, την παρακολούθηση των επαφών και την αποτροπή νέων εστιών μετάδοσης.