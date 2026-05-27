«Είναι σαν να παίζεις με μεγάλους!», έγραφε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα Νταϊάνα στις 27 Σεπτεμβρίου 1981, προσπαθώντας να εγκλιματιστεί στα νέα της καθήκοντα στο παλάτι. Η χειρόγραφη επιστολή τριών σελίδων, η οποία συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, αποτελεί μέρος ενός σπάνιου προσωπικού αρχείου που ανήκει στην παιδική της φίλη, Κάθριν Χάνμπερι.

Το υλικό αυτό πρόκειται να διατεθεί προς πώληση στις 7 Ιουλίου από τον οίκο Gorringe’s, φέρνοντας στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές από τις πρώτες εβδομάδες του έγγαμου βίου της με τον τότε διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Στο συγκεκριμένο γράμμα, η νεαρή πριγκίπισσα αποτύπωνε με απόλυτο αυθορμητισμό τις εντυπώσεις από το ξεκίνημα της κοινής της πορείας με τον Κάρολο.

«Περάσαμε έναν υπέροχο μήνα του μέλιτος με ατελείωτη λιακάδα και ευτυχώς ήρεμη θάλασσα… τώρα βρισκόμαστε στη Σκωτία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που μας ευχαριστεί πολύ. Λατρεύω να είμαι όλη μέρα έξω και μισώ το Λονδίνο!», σημείωνε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και συμπλήρωνε αμέσως μετά: «Είναι υπέροχο να είσαι παντρεμένη. Νομίζω πως μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό μετά από δύο μήνες…!».

Η κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά και η σχολική φωτογραφία με την Τίλντα Σουίντον

Η διαδρομή του ζευγαριού είχε ξεκινήσει αμέσως μετά τον γάμο τους στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στις 29 Ιουλίου 1981. Η τελετή είχε καθηλώσει περίπου 750 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, σηματοδοτώντας την απαρχή ενός ταξιδιού που διήρκεσε τρεις μήνες.

Η πρώτη φάση περιλάμβανε μια κρουαζιέρα 12 ημερών με το βασιλικό γιοτ Britannia, με ενδιάμεσους σταθμούς την Αίγυπτο και τα ελληνικά νησιά, προτού το ζευγάρι καταλύσει στα Highlands της Σκωτίας.

Εκτός από την αποκαλούμενη «Επιστολή του Μήνα του Μέλιτος», η δημοπρασία περιλαμβάνει τέσσερα έγχρωμα στιγμιότυπα από τη φοίτησή της στο σχολείο θηλέων West Heath Girls’ School μεταξύ 1973 και 1977.

Σε μία από τις ομαδικές λήψεις, η πριγκίπισσα Νταϊάνα εμφανίζεται μαζί με τη μετέπειτα διάσημη ηθοποιό Τίλντα Σουίντον. Το πακέτο των αντικειμένων συμπληρώνει ένα πρόγραμμα από την ιδιωτική επιμνημόσυνη δέηση που έλαβε χώρα στον ναό St. Martin-in-the-Fields τον Νοέμβριο του 1997, λίγο μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι που της κόστισε τη ζωή σε ηλικία 36 ετών.

«Η πραγματική της φιλοδοξία ήταν να δημιουργήσει οικογένεια»

Η συνολική αξία της συλλογής υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 5.400 έως 8.000 δολάρια. Η διάθεσή της στο κοινό συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση σχεδόν 45 ετών από την ημέρα εκείνου του γάμου, ο οποίος οδήγησε στη γέννηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, πριν το ζευγάρι οδηγηθεί στον χωρισμό το 1992 και στο οριστικό διαζύγιο το 1996.

Αναλύοντας τη σημασία των συγκεκριμένων εγγράφων, ο ειδικός βιβλίων και χειρογράφων του οίκου, Άλμπερτ Ράντφορντ, προσέφερε μια ξεκάθαρη δημοσιογραφική καταγραφή της προσωπικότητάς της:

«Αυτό το προσωπικό αρχείο προσφέρει μια σπάνια ματιά στη Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, πριν οι υποχρεώσεις και η δημοσιότητα καθορίσουν πλήρως τη ζωή της. Μέσα από τις αναμνήσεις της πελάτισσάς μας από το West Heath Girls’ School, η Νταϊάνα εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος απλός και προσανατολισμένος στην οικογένεια. Η πραγματική της φιλοδοξία ήταν να δημιουργήσει οικογένεια και να βρίσκει χαρά στα απλά πράγματα».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Άλμπερτ Ράντφορντ κατέληξε επισημαίνοντας τις αντιθέσεις εκείνης της περιόδου:

«Εδώ βλέπουμε μια νεαρή γυναίκα ανάμεσα στον έρωτα και την Ιστορία. Γεμάτη ελπίδα, αυθορμητισμό και χωρίς ακόμη να έχει απορροφηθεί πλήρως από τον θεσμό που τελικά θα καθόριζε τη ζωή της. Μέσα σε αυτά τα μικρά και εύθραυστα τεκμήρια παραμένει κάτι από την αθωότητα, αλλά και μια ήσυχη, επίμονη πίστη σε κάτι τόσο απλό και τόσο δύσκολο όσο η αγάπη».