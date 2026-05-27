Χέρι χέρι με τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, έφτασε στην Αγία Τριάδα Ελληνικού η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώρια.

Ο Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος είχε φτάσει νωρίτερα, βγήκε για λίγα λεπτά από την εκκλησία για να βρει την κόρη του και να τη συνοδεύσει μέσα στον ναό.

Η Βικτώρια είναι εκείνη που θα εκφωνήσει τον πρώτο επικήδειο, σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ενώ λίγα λόγια θα πει και ο Τραϊανός Δέλλας.

Η αδερφή της Γωγώς Μαστροκώστα βγήκε έξω από τον ναό και ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ φίλοι και συγγενείς έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας ένα λουλούδι.