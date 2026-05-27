Το φετινό ευρωπαϊκό καλοκαίρι προμηνύεται σαφώς πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό από κάθε προηγούμενο για τις ελληνικές ομάδες.

Η σταδιακή μετατόπιση παραδοσιακών συλλόγων του Champions League προς το Europa League έχει ανεβάσει θεαματικά το επίπεδο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο ακόμη και οι «ισχυροί» των προκριματικών μόνο θεωρητικό πλεονέκτημα διαθέτουν. Ενδεικτικό της νέας πραγματικότητας είναι το γεγονός ότι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφορά δυσκολίας από εκείνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον αντίστοιχο γύρο του Europa League.

Ο Ολυμπιακός, αν και τοποθετημένος στους ισχυρούς του μονοπατιού των μη πρωταθλητών, ενδέχεται να βρει απέναντί του ομάδες με ευρωπαϊκή εμπειρία και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, όπως η Σπάρτα Πράγας, η Ουνιόν, η Ναϊμέγκεν ή η Στουρμ Γκρατς, πιθανότατα μέσω ζευγαριού με τη Χαρτς ή τη Γκόρνικ.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σε ένα εξίσου απαιτητικό περιβάλλον στο Europa League, με πιθανούς αντιπάλους την Καραμπάκ, την Αντερλεχτ, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Πάφο και τη Γιαγκελόνια και ενώ στο κάδρο βρίσκονται και ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Champions League, στα οποία συμμετέχουν ομάδες όπως η Φενερμπαχτσέ και η Στουρμ Γκρατς.

Η ουσιαστική διαφορά, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο επίπεδο των αντιπάλων αλλά κυρίως στο δίχτυ ασφαλείας που προσφέρει η κάθε διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Με άλλα λόγια, διαθέτει ήδη κατοχυρωμένη ευρωπαϊκή συνέχεια και σημαντικά οικονομικά και αγωνιστικά οφέλη.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση αποκλεισμού από τον τρίτο προκριματικό του Europa League, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Θα οδηγηθεί στα Play Offs του Conference League, όπου θα χρειαστεί να δώσει ακόμη μία κρίσιμη σειρά αγώνων προκειμένου να παραμείνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο γίνεται πλέον απολύτως ξεκάθαρο ότι η διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο θεωρούνταν μέχρι πριν από λίγους μήνες. Η εξασφάλιση συμμετοχής στα προκριματικά του Champions League δεν προσφέρει μόνο αυξημένο πρεστίζ ή πιθανότητα παρουσίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση προσφέρει κυρίως θεσμική ασφάλεια, οικονομική προστασία και σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες ευρωπαϊκής συνέχειας. Και αυτό, στο νέο απαιτητικό περιβάλλον των διοργανώσεων της UEFA, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για μία ολόκληρη σεζόν μιας ομάδας.