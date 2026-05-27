Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος, σχολιάζοντας τις κινήσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν το νέο πολιτικό εγχείρημα θα αποτελεί «ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «θεαματική βουτιά στο παρελθόν» αντί για συζήτηση για το μέλλον, ενώ υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι, από τη στιγμή που επέλεξε να μπει στην πολιτική αρένα, θα κριθεί πλέον για τις θέσεις της.

«Τι να πω για το όνομα: το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται και αναταραχή μεγαλη υπάρχει στην αριστερά που ξεπέρασε και τις προσδοκίες και του υπουργού υγείας. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση: να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από υπουργός αυτό όμως δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη ημέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 γιατι οι πολίτες θελουν προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση και τη ΝΔ.

Για το αν του έλειψε ο κ. Τσίπρας: «Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός και κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της Αντιπολίτευσης και θα κριθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ. Μου φάνηκε από αυτά που άκουσα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρα μια συζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027».

Ο πρωθυπουργός σχολίασε και το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα«.