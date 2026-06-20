Τα ποσά που ζητάει η Euroleague από τις ομάδες για να γίνουν μόνιμα μέλη της, αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζακ Μπονάρα.

Η λίγκα έχει έτοιμο το πλάνο για την επόμενη μέρα και αυτό προβλέπει πως όποια ομάδα θέλει να αποκτήσει μόνιμη άδεια θα πρέπει να μπει ως franchise. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζακ Μπονάρα, η Euroleague ζητάει το ποσό των 50 εκατ. ευρώ από τη Βίρτους Μπολόνια και τις ομάδες του Βελιγραδίου. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο για ομάδες μπάσκετ, υπάρχουν όμως και μεγαλύτερα…

Συγκεκριμένα, η Ντουμπάι BC και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα πρέπει να πληρώσουν από 75 εκατ. ευρώ ενώ η Χάποελ Ιερουσαλήμ και οι ομάδες από Ρώμη και Λονδίνο που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Euroleague θα πρέπει να πληρώσουν από 80 εκατ. ευρώ.