Οι Σέρβοι αναφέρονται συνεχώς στις συζητήσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, με το «sportklub» να τονίζει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βιάζεται για να κλείσει τη συμφωνία μέχρι τα γενέθλιά του, τη Δευτέρα (22/6).

Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ συζητάει με τους «πράσινους» για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα και οι συμπατριώτες του ασχολούνται συνεχώς με αυτό το θέμα.

Νωρίτερα το «TeleSport» ανέφερε σε σχετικό δημοσίευμα πως ο Ομπράντοβιτς έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από την πράσινη ΚΑΕ, για να πάρει σειρά το «sportklub».

Σύμφωνα με το δικό του ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον «Ζοτς» συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 4 εκατ. ευρώ και μένει να φανεί αν θα είναι διετές ή τριετές, ενώ ο Ομπράντοβιτς θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες του, τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις παικτών.

Όπως αναφέρει το «sportklub», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία μέχρι τη Δευτέρα (22/6) και ο λόγος είναι πως είναι η ημέρα των γενεθλίων του και θέλει να τα γιορτάσει ανακοινώνοντας την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.