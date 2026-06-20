Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ένα Μωρό για Τρεις» βρέθηκε ο Νίκος Μουτσινάς, όπου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», μιλώντας για τα επαγγελματικά του σχέδια, τη νέα του τηλεοπτική εμπειρία στο «Lingo» αλλά και τις συζητήσεις που απασχολούν τον χώρο της τηλεόρασης.

Αναφερόμενος στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν έχει ακόμη αποφασίσει τα επόμενα βήματά του.

«Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει του χρόνου. Αυτή την περίοδο απολαμβάνω πολύ αυτό που κάνω. Μου άρεσε ιδιαίτερα η εμπειρία του να πηγαίνω συγκεκριμένες ημέρες για γυρίσματα και να έχω στη συνέχεια χρόνο για το θέατρο ή οτιδήποτε άλλο θέλω να ασχοληθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι απέχει από τις καθημερινές ψυχαγωγικές εκπομπές σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στον τηλεοπτικό χάρτη, ο Νίκος Μουτσινάς σχολίασε πως αντίστοιχες καταστάσεις έχουν επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

«Κάθε εποχή υπάρχει και μια αφορμή. Σήμερα είναι ο πόλεμος ή οι εκλογές, παλαιότερα ήταν η πανδημία ή το Brexit. Τα κανάλια προσαρμόζονται στις συνθήκες και προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις. Το δυσάρεστο είναι όταν άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους ή όταν περιορίζεται η ψυχαγωγία στην τηλεόραση», σημείωσε.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις που έχουν απασχολήσει τη φετινή σεζόν, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι δεν τις παρακολουθεί συστηματικά, επιλέγοντας να μένει μακριά από την ένταση.

«Θέλω να με πιστέψεις, δεν έχω παρακολουθήσει σχεδόν τίποτα από όσα λέγονται και γράφονται. Πιστεύω όμως ότι αυτά συμβαίνουν διαχρονικά στην τηλεόραση. Πάντα υπήρχαν διαφωνίες, αντιδράσεις και δημόσιες απαντήσεις. Κάποια στιγμή ξεχνιούνται και έρχονται νέα θέματα να απασχολήσουν την επικαιρότητα», σχολίασε.

Τέλος, κλήθηκε να απαντήσει αν θεωρεί πως οι τηλεοπτικοί άνθρωποι οφείλουν να απαντούν δημόσια όταν κάτι τους ενοχλεί. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει μια απόλυτη απάντηση, τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπική επιλογή.

«Αυτό εξαρτάται από τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθενός. Δεν μπορώ να πω αν είναι σωστό ή λάθος. Είναι κάτι που αποφασίζει ο καθένας για τον εαυτό του», ανέφερε ο Νίκος Μουτσινάς.