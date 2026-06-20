Το όνομα του Έντι Σαλσέδο, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν με τον ΟΦΗ, συνδέεται ξανά με τον Ολυμπιακό, καθώς Αργεντίνος δημοσιογράφος αναφέρεται στο ενδιαφέρον που υπάρχει από τους «ερυθρόλευκους» αλλά και από Ισπανία και Ιταλία.

Με 13 γκολ και 3 ασίστ σε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός, με καταγωγή από την Κολομβία, ήταν ο καλύτερος παίκτης των Κρητικών και οι Πειραιώτες τον παρακολουθούν εδώ και καιρό.

Ο Σαλσέδο είναι ένας από τους παίκτες που αρέσουν στον Ολυμπιακό και σε αυτό αναφέρθηκε και ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον τόσο από τους «ερυθρόλευκους» όσο και από ισπανικές και ιταλικές ομάδες.

Ο 24χρονος επιθετικός δεσμεύεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και με τον ΟΦΗ και δεν έχει συμφωνήσει ακόμη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με αποτέλεσμα όλα να είναι πιθανά για το μέλλον του, καθώς μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος σε όποια ομάδα θέλει.