Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό θανάτωσης αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη Ηλείας, με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία να προχωρά σε επίσημες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα προσφέρεται χρηματική αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ σε όποιον συμβάλει ουσιαστικά στον εντοπισμό ή τη σύλληψη του οδηγού του οχήματος.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το περιστατικό, που έχει καταγραφεί σε βίντεο και έχει προκαλέσει κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τοπική κοινωνία, βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία των ερευνών και συγκεκριμένα εάν έχει σχηματιστεί δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, καθώς και εάν έχουν αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Όπως επισημαίνεται, η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως η προστασία των ζώων αποτελεί δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.

Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών και τονίζει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.

Η προστασία των ζώων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της.