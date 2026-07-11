Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα νέα σειρά αρχείων που αφορούν τα UFO, γνωστά πλέον επισήμως ως μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP). Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η αναφορά ενός στρατιωτικού αεροπόρου, ο οποίος περιέγραψε ένα άγνωστο αντικείμενο με χαρακτηριστικά πτήσης που, όπως ανέφερε, «δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα είχα δει στα 28 χρόνια υπηρεσίας μου».

Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει συνολικά 40 αρχεία, συγκεκριμένα 14 έγγραφα, 19 βίντεο, τέσσερα ηχητικά αρχεία και τρεις φωτογραφίες. Το υλικό προέρχεται από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Πεντάγωνο, η NASA, η CIA, το FBI και το υπουργείο Ενέργειας, και αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου, στο πλαίσιο εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα έγγραφα βρίσκεται έκθεση του υπουργείου Ενέργειας σχετικά με περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της πυρηνικής εγκατάστασης Pantex, κοντά στο Αμαρίγιο του Τέξας. Σύμφωνα με την αναφορά, δύο αξιωματικοί καταδίωξαν το αντικείμενο, ενώ οι εγκαταστάσεις τέθηκαν σε κατάσταση αποκλεισμού.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι, παρότι οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να το προσεγγίσουν, σταμάτησαν το όχημά τους και το παρατήρησαν με κιάλια. Όπως σημείωσαν, το αντικείμενο δεν παρήγαγε κανέναν θόρυβο, ενώ δεν κατάφεραν να διακρίνουν κάποιο σύστημα πρόωσης. Έπειτα από περίπου ένα έως δύο λεπτά παρατήρησης, το αντικείμενο απομακρύνθηκε προς τα βόρεια.

From the 4th release of UAP files on https://t.co/gbAdmjRhFn under PURSUE: "DOW-UAP-PR116, Unresolved UAP Report, Atlantic Ocean, 2020"@USNorthernCmd submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (@DoW_AARO) consisting of… pic.twitter.com/Y0Urz6SFm0 — Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) July 10, 2026

Αναφορές για ανεξήγητες συναντήσεις

Περίπου τα μισά αρχεία αφορούν περιστατικά από το 2010 και μετά. Περιλαμβάνουν βίντεο υπέρυθρης απεικόνισης που καταγράφηκαν από στρατιωτικά συστήματα και εμφανίζουν άγνωστα αντικείμενα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως στον δυτικό Ειρηνικό, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μέση Ανατολή.

Σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πάνω από τον Ατλαντικό το 2020, μέλος πληρώματος του Πολεμικού Ναυτικού περιγράφει αντικείμενο σκούρου μπορντό χρώματος, ύψους περίπου 3,5 έως 4,5 μέτρων. Στην αναφορά αναφέρεται ότι έμοιαζε με «μεγάλο, ελαφρώς παραμορφωμένο μπαλόνι», χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιωθεί η φύση του, καθώς το αεροσκάφος πέρασε δίπλα του και επέστρεψε χωρίς περαιτέρω συμβάντα.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί «range fouler debrief», δηλαδή τυποποιημένη αναφορά που χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για την καταγραφή μη εξουσιοδοτημένων εισόδων σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων ή ασκήσεων.

https://t.co/odnX2WDaGO Release #4:@CENTCOM submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (@DoW_AARO) consisting of 10 seconds of video footage from an infrared sensor aboard a U.S. military platform in 2023.… pic.twitter.com/N1irorzPQq — Sean Parnell (@SeanParnellASW) July 10, 2026

«Δεν έμοιαζε με τίποτα που είχα ξαναδεί»

Άλλη αναφορά αφορά συμβάν του 2019 στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο παρατήρησαν ένας στρατιωτικός αεροπόρος και ακόμη τέσσερα άτομα.

Ο πιλότος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «παρατήρησα ένα αντικείμενο με χαρακτηριστικά πτήσης που δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα είχα δει στα 28 χρόνια που υπηρετώ στην Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό».

👽 JUST DROPPED: FOURTH UAP FILE RELEASE ➡️ https://t.co/kWE5tvdY9H



UNRESOLVED UAP REPORT, GULF OF AMERICA, 2019 pic.twitter.com/5tBgfcWd4E — The White House (@WhiteHouse) July 10, 2026

Όπως περιγράφει, το μικρό αντικείμενο κινούνταν ευθύγραμμα προς την αντίθετη κατεύθυνση με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κατάφερε να το παρακολουθήσει για περίπου 10 έως 15 δευτερόλεπτα προτού ενεργοποιήσει την καταγραφή βίντεο. Όταν επιχείρησε να μεγεθύνει την εικόνα, το αντικείμενο εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο και δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ξανά. Μετά την ανάλυση του υλικού, εκτιμήθηκε ότι είχε ορθογώνιο σχήμα, ενώ ούτε τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να εξηγήσουν τι ακριβώς είχαν δει.

Περιστατικά και το 2025

Τα πιο πρόσφατα περιστατικά που περιλαμβάνονται στη νέα δημοσιοποίηση χρονολογούνται από το 2025 και αφορούν την περιοχή της Κίνας, στο πλαίσιο της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Σε ένα από τα βίντεο, στρατιωτικός αισθητήρας καταγράφει μια περιοχή αντίθεσης που μοιάζει με εξάκτινο αστέρι πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα, ενώ άλλο υλικό δείχνει αντικείμενο να παρακολουθείται επί αρκετά λεπτά πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα.

Στα ιστορικά αρχεία περιλαμβάνεται επίσης πρακτικό συνεδρίου του 1949 στο Λος Άλαμος του Νέου Μεξικού, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι φυσικοί και επιστήμονες, μεταξύ αυτών και μέλη του Προγράμματος Μανχάταν. Οι επιστήμονες επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να εξηγήσουν τα λεγόμενα «πράσινα πύρινα αντικείμενα» που είχαν παρατηρηθεί πάνω από το πυρηνικό εργαστήριο. Μία από τις θεωρίες απέδιδε το φαινόμενο σε μετεωρίτες, ωστόσο διακεκριμένος αστρονόμος επισήμανε ότι «τίποτα παρόμοιο δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στην περίπτωση πτώσης μετεωριτών».

Το Πεντάγωνο ξεκαθάρισε ότι η νέα δημοσιοποίηση δεν θα είναι η τελευταία. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Σον Παρνέλ, το υπουργείο Άμυνας και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες εργάζονται ήδη για την επόμενη δέσμη αρχείων που θα δοθούν στη δημοσιότητα.